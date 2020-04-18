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6900 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة بدور رعاية المسنين

08:11 م السبت 18 أبريل 2020
6900 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة بدور رعاية المسنين

فيروس كورونا في أمريكا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت إحصائية حديثة عن حدوث 6900 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالولايات المتحدة كانت في دور رعاية المسنين.
وأشارت الإحصائية، التي أصدرتها لجنة خفض وفيات العدوى بنيويورك، إلى هذا يمثل نحو خمس عدد الوفيات من المصابين بالفيروس في البلاد.
وقالت بيتسي ماكوهي المسئولة السابقة بولاية نيويورك ومؤسسة اللجنة، إن دور الرعاية مكتظة بالفعل بشاغليها وفي نفس الوقت تعاني من قلة عدد العاملين، وحالة واحدة من الإصابة بالفيروس تعني كارثة".
يذكر أن الولايات المتحدة بها 15600 دار رعاية للمسنين يقيم بها 3ر1 مليون شخص وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكان أول اندلاع لفيروس كورونا بالولايات المتحدة، في إحدى دور الرعاية بولاية واشنطن حيث توفي العشرات من الأشخاص.
يذكر أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 700 ألف والوفيات أكثر من 33 ألفا.

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