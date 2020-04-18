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"دايملر" الألمانية تستأنف الإنتاج في مصانعها الاثنين المقبل

09:03 ص السبت 18 أبريل 2020
"دايملر" الألمانية تستأنف الإنتاج في مصانعها الاثنين المقبل

شركة دايملر الألمانية

شتوتجارت - (د ب أ): ​
تستأنف شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العمل في مصانعها بعد غد الإثنين، عقب توقف دام أسابيع بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة ومجلس العاملين أن العمل سيُستأنف تحت تدابير شاملة للنظافة، بدورة واحدة في بعض المصانع، وفي البعض الآخر بثلاث دورات.

يُذكر أن دايملر أوقفت جزءا كبيرا من إنتاجها في مارس الماضي، وأحالت عشرات الآلاف من موظفيها في ألمانيا إلى نظام العمل بدوام جزئي منذ السادس من نيسان/أبريل الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وتسببت أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع كبير في مبيعات شركة دايملر، حيث بلغت مبيعاتها في الربع الأول من العام الحالي نحو 477 ألف و400 سيارة على مستوى العالم بتراجع بنسبة 15% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

شركة دايملر الألمانية فيروس كورونا

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