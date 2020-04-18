"دايملر" الألمانية تستأنف الإنتاج في مصانعها الاثنين المقبل
شتوتجارت - (د ب أ):
تستأنف شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العمل في مصانعها بعد غد الإثنين، عقب توقف دام أسابيع بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأوضحت الشركة ومجلس العاملين أن العمل سيُستأنف تحت تدابير شاملة للنظافة، بدورة واحدة في بعض المصانع، وفي البعض الآخر بثلاث دورات.
يُذكر أن دايملر أوقفت جزءا كبيرا من إنتاجها في مارس الماضي، وأحالت عشرات الآلاف من موظفيها في ألمانيا إلى نظام العمل بدوام جزئي منذ السادس من نيسان/أبريل الجاري حتى نهاية هذا الشهر.
وتسببت أزمة كورونا الراهنة في حدوث تراجع كبير في مبيعات شركة دايملر، حيث بلغت مبيعاتها في الربع الأول من العام الحالي نحو 477 ألف و400 سيارة على مستوى العالم بتراجع بنسبة 15% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
الخبر التالى:فيروس كورونا: هل "تسرب" من أحد المختبرات؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2844
عدد المصابين
-
646
عدد المتعافين
-
205
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2234404
عدد المصابين
-
569809
عدد المتعافين
-
153793
عدد الوفيات
إعلان