مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

نيروبي - (د ب أ):

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 24 شخصًا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء فيضانات شديدة.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر إن الفيضانات دمرت منازل في إقليم كيفو الجنوبي.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي الواقع في جنوب شرقي الدولة الواقعة بوسط أفريقيا – في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

وكان الطريق الوطني رقم 5، طريق سريع رئيسي، من بين الطرق التي غمرتها المياه.​