أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

04:00 ص السبت 18 أبريل 2020
مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو

نيروبي - (د ب أ):
قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 24 شخصًا لاقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء فيضانات شديدة.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر إن الفيضانات دمرت منازل في إقليم كيفو الجنوبي.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي الواقع في جنوب شرقي الدولة الواقعة بوسط أفريقيا – في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

وكان الطريق الوطني رقم 5، طريق سريع رئيسي، من بين الطرق التي غمرتها المياه.​

فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو الكونغو الديمقراطية فيضانات

الخبر التالى:

جمعية "شون بين" الخيرية تساعد في إجراء اختبارات "كورونا" بولاية كاليفورنيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2234404

    عدد المصابين

  • 569809

    عدد المتعافين

  • 153793

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان