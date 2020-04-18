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جمعية "شون بين" الخيرية تساعد في إجراء اختبارات "كورونا" بولاية كاليفورنيا

04:04 ص السبت 18 أبريل 2020
جمعية "شون بين" الخيرية تساعد في إجراء اختبارات "كورونا" بولاية كاليفورنيا

شون بين

سان فرانسيسكو - (د ب أ):
ساعدت الجمعية الخيرية الخاصة بالممثل الأمريكي "شون بين" والتي تحمل اسم "كور" في إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية على موقع تويتر يوم الجمعة.

وقال الممثل الفائز بجائزة الأوسكار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه ساعد هو وفريقه من المتطوعين سلطات مدينة لوس أنجليس وإدارة الإطفاء المحلية في إجراء الاختبارات.

وقال موقع المنظمة على الإنترنت إن صندوق الإغاثة في حالات الكوارث أجرى بالفعل أكثر من 17 ألف اختبار حتى يوم الجمعة.

ودعا "بين"، إلى وضع "مبادئ توجيهية واضحة واستراتيجية وطنية" لمكافحة وباء كوفيد- 19 الذي ضرب بشدة أجزاء من الولايات المتحدة.

وأضاف "بين" أن "الاختبارات عنصر أساسي ومكمل لما يقوم به الأبطال في المستشفيات".

شون بين جمعية خيرية فيروس كورونا كاليفورنيا

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