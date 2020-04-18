البورصة الأمريكية تنهي تعاملاتها على ارتفاع 3%
نيويورك - (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الجمعة، على ارتفاع.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 81ر704 نقطة، أو 2.99%، ليصل إلى 49ر24242 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 01ر75 نقطة، أو 68ر2%،ليصل إلى 56ر2874 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر117 نقطة ، أو 38ر1% ، ليصل إلى 14ر8650 نقطة.
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