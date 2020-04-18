أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

البورصة الأمريكية تنهي تعاملاتها على ارتفاع 3%

01:07 ص السبت 18 أبريل 2020
البورصة الأمريكية تنهي تعاملاتها على ارتفاع 3%

البورصة الأمريكية

نيويورك - (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الجمعة، على ارتفاع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 81ر704 نقطة، أو 2.99%، ليصل إلى 49ر24242 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 01ر75 نقطة، أو 68ر2%،ليصل إلى 56ر2874 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر117 نقطة ، أو 38ر1% ، ليصل إلى 14ر8650 نقطة.

البورصة الأمريكية فيروس كورونا مؤشرات الأسهم الرئيسية

الخبر التالى:

"ستاندرد أند بورز" تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2234404

    عدد المصابين

  • 569809

    عدد المتعافين

  • 153793

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان