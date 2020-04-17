رويترز: إجمالي الوفيات بكورونا في أمريكا يتخطى ٣٤ ألفا والإصابات ٦٨٠ ألفا

وكالات:

أظهر إحصاء لرويترز ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 34 ألفا اليوم الجمعة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء.

ووردت بعض الأخبار الجيدة للولايات المتحدة يوم الخميس عندما انخفض عدد الوفيات الجديدة بعد أن كانت سجلت زيادات قياسية في يومين على التوالي.

ووصلت الوفيات إلى ما يقرب من 34700 يوم الجمعة ارتفاعا بنحو 1400 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها.

وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفعت بنحو 33 ألفا يوم الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصلت إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.

وأدت أوامر صارمة بالبقاء في المنزل في 42 ولاية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد إلى إغلاق الشركات وتعطيل مظاهر الحياة والإضرار بالاقتصاد، وبدأ بعض المتظاهرين في النزول إلى الشوارع لمطالبة حكام الولايات بإعادة النظر في القيود.