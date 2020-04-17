السعودية: منع التجول في منطقتين جديدتين على مدار 24 ساعة

الرياض - (د ب ا):

قررت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير ( جنوب غرب) المملكة على مدار (24) ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله ان هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وبحسب المصدر "لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع".

ويسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

كما يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وسجلت السعودية حتي اليوم 7142حالة اصابة بكورونا و87 حالة وفاة.