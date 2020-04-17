ابنة ترامب وصهره كوشنر يخرقان تدابير العزل للاحتفال بعيد الفصح اليهودي

ايفانكا ترامب وجاريد كوشنر في نيودلهي في 25 شباط/ف

واشنطن- (أ ف ب):

تجاهلت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر الثلاثاء توصيات الحجر الصحي الرسمية للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، كما أكد البيت الأبيض الخميس.

وتوجهت إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر إلى نادي الغولف الخاص بعائلة ترامب في نيوجيرزي من واشنطن لهذه المناسبة التي بدأ الاحتفال بها في الثامن من ابريل وانتهى الخميس.

ودافع البيت الأبيض في بيان عن تلك الخطوة. وقال "احتفلت إيفانكا - مع أسرتها الضيقة - بعيد الفصح داخل منشأة مغلقة تعد بيتاً عائلياً. طريقة تنقلها لم تختلف إطلاقاً عن طريقة تنقلها للعمل والمكان كان أقل اكتظاظاً من محيط بيتها في واشنطن".

وأضاف البيت الأبيض في تعليقه على المعلومات التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إيفانكا وزوجها لم يتواصلا مع أحد في الخارج خلال فترة إقامتها في النادي ولم يتحركا داخل المنشأة.

وأمرت مدينة واشنطن أواخر مارس مقيميها بحجر أنفسهم وتفادي أي تحرك غير ضروري حتى 15 مارس.

ويتوافق هذا التدبير مع توصيات البيت الأبيض بـ"تفادي السفر غير الضروري"، ما ألزم ملايين الأميركيين بإلغاء لقاءاتهم لعطلة الفصح بهدف احتواء وباء كوفيد-19.

ودعت إيفانكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكيين إلى احترام تلك التوجيهات. وقالت في مقطع فيديو نشر أواخر مارس "من يملكون فرصة البقاء في بيوتهم، أرجوكم افعلوا ذلك".

وأضافت "نلعب جميعاً دوراً في إبطاء تفشي العدوى والتباعد الاجتماعي ينقذ الأرواح"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى "التحدي الهائل" الذي يفرضه ذلك.

ويشغل زوجها جاريد كوشنر أيضاً منصب مستشار في الإدارة الأميركية وشارك في خلية الأزمة التي أنشئت بشأن الفيروس وتداعياته الاقتصادية.