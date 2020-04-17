ترامب: فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا
12:21 ص الجمعة 17 أبريل 2020
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.
وأضاف، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلتها فضائية العربية، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.
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