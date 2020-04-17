ترامب: فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلتها فضائية العربية، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.