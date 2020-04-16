من 3 مراحل.. تفاصيل خطة ترامب لإعادة فتح ولايات أمريكية رغم كورونا

كتب - محمد عطايا:

كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الخطوات التي سينتهجها البيت الأبيض لإعادة فتح الولايات المتحدة بعد الإغلاق الذي استمر فترة ليست بالقصيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخطط لفتح الأماكن التي لم تتأثر بشكل كبير بالإصابات بالفيروس المستجد.

وتخطت الولايات المتحدة أكثر من 650 ألف إصابة بوباء "كوفيد-19"، وارتفع معدل الوفيات إلى ما يزيد عن 30 ألفًا.

وتعد ولاية نيويورك الأمريكية هي البؤرة الأكثر تأثرًا من تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

ورغم إعلان أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، الخميس، تمديد فترة الإغلاق إلى 15 مايو المقبل، إلا أن ترامب زعم أن هناك حكام ولايات استجابوا لخطته إعادة فتح الولايات.

الرئيس دونالد ترامب كشف النقاب عن خطط إدارته لتخفيف القيود في مكالمة اليوم الخميس مع حكام الولايات.

ووفقًا لـ"أسوشيتيد برس"، تهدف الخطوات الأمريكية إلى تمهيد الطريق لتخفيف القيود في المناطق التي تقل فيها نسبة انتقال الفيروس التاجي، مع إبقاء القيود في الأماكن الأكثر تضررًا.

وستبدأ الأماكن التي تعاني من انخفاض العدوى بإعادة فتح تدريجي على ثلاث مراحل للشركات والمدارس، وتستمر كل مرحلة لمدة 14 يومًا على الأقل، بهدف ضمان عدم تسارع انتشار الفيروس مرة أخرى.

وتوضح التوصيات أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستكون عملية أطول بكثير مما كان يتخيله ترامب في البداية، حيث حذر المسئولون الفيدراليون من أن بعض إجراءات التباعد الاجتماعي قد تحتاج إلى فترة أطول حتى نهاية العام لمنع تفشي جديد.

تشير الخطوات إلى أن بعض أجزاء البلاد يمكن أن تشهد استئنافًا في التجارة العادية والتجمعات الاجتماعية بعد شهر من تقييم ما إذا كان تخفيف القيود يؤدي إلى عودة ظهور حالات الفيروس.

وأطلع ترامب حكام الولايات على الخطة بعد ظهر الخميس. وقال لهم وفقًا لتسجيل صوتي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس "ستقومون بخطواتكم التي ترونها مناسبة، وسنقف بجانبكم".

وفي الوقت نفسه، بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإدارة ترامب، يُنصح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بالبقاء في مكان آمن حتى تدخل منطقتهم المرحلة النهائية.

في المقابل، حذر بعض رجال الأعمال في اتصالات مع ترامب الأربعاء، من أن بعض الولايات قد تكون بحاجة إلى زيادة أكبر في الاختبارات وتوافر أوسع للمعدات قبل بدء إجراءات الفتح.

فيما قال السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام، وهو جمهوري مقرب من ترامب، إن عدم وجود اختبار واسع النطاق يشكل عائقا أمام رفع القيود عن التباعد الاجتماعي.