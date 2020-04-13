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أمازون يخلق 75 ألف وظيفة جديدة لمواجهة الزيادة في الطلبات

04:30 م الإثنين 13 أبريل 2020
أمازون يخلق 75 ألف وظيفة جديدة لمواجهة الزيادة في الطلبات

شركة أمازون

(وكالات):

اعلنت شركة أمازون، اليوم الاثنين، عن خلق 75 ألف وظيفة إضافية جديدة لمواجهة الزيادة في الطلبات، ولذلك للمساعدة في مواجهة حالة الركود الذي تسبب فيها انتشار فيورس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

ويُد هذا العدد إضافة جديدة لمئة ألف وظيفة أعلن عنها عملاق التسوق عبر الإنترنت في الأسابيع الماضية.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 114,539 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين. وشُخّصت أكثر من مليون و853300 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 395000 شخص

شركة أمازون فيروس كورونا التسوق عبر الإنترنت

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