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الحكومة الأسترالية: على العمال الأجانب العودة إلى بلادهم

07:43 ص الأحد 12 أبريل 2020
الحكومة الأسترالية: على العمال الأجانب العودة إلى بلادهم

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
قال جوش فريدنبرج وزير الخزانة الأسترالي اليوم الأحد بأنه يتوجب على العمال الأجانب في أستراليا الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا العودة إلى بلدانهم.

وأوضح فريدنبرج في البرنامج الصباحي "إنديسايدرز" الذي تبثه هيئة الإذاعة الأسترالية "إذا لم يكن هناك عمل لهم، فيمكنهم العودة إلى أوطانهم، هذا خيار بالنسبة لهم".

وسئل عما إذا كانت الحكومة ستمدد برنامجها البالغ قيمته 130 مليار دولار (65 مليار دولار أمريكي) لدعم أصحاب العمل للحفاظ على العمال خلال التجميد الاقتصادي ليشمل العمال الأجانب والمزيد من العمال غير الدائمين.

وقال فريدنبرج إن إنفاق الحكومة ما مجموعه 320 مليار دولار (203 مليار دولار أمريكي) على الحفاظ على الوظائف ودعم العمال العاطلين عن العمل يعتبر ضربة كبيرة للمال العام "و "يجب وضع حد ما لهذا الأمر".

ولم يقدم أي نصيحة حول كيفية عودة العمال الأجانب إلى أوطانهم في ظل ظروف الطيران الصعبة.

وقال فريدنبرج إنه سيكون هناك زيادة كبيرة في البطالة وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي نتيجة لأزمة كوفيد 19.

وأضاف"ستكون هناك فجوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ليس هناك شك في ذلك".

ويتوقع الاقتصاديون أن يبلغ معدل البطالة 5.4 بالمئة عن شهر مارس عندما يتم نشر الأرقام يوم الخميس، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة عن شهر فبراير. ومن المتوقع أن تزيد البطالة في أبريل عن 10 بالمئة.

الحكومة الأسترالية العمال الأجانب فيروس كورونا

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