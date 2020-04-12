هوبكنز: 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.
وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألفًا، وفق سكاي نيوز.
وذكرت الجامعة الأمريكية أمس السبت أن عدد ضحايا الفيروس داخل الولايات المتحدة قد بلغ 519 ألف و 453 حالة، من بينهم 20.071 حالة وفاة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث أعداد الوفيات لديها، لتتجاوز بذلك أسبانيا التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا.
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