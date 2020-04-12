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قداس الفصح دون جمهور.. بابا الفاتيكان: الأمل موجود في أحلك الأوقات

12:06 ص الأحد 12 أبريل 2020
قداس الفصح دون جمهور.. بابا الفاتيكان: الأمل موجود في أحلك الأوقات

البابا فرنسيس

مدينة الفاتيكان -(د ب أ)

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال قداس ليلة الفصح، الذي خيمت عليه أجواء عدوى كورونا إلى التمسك بالأمل حتى "في أحلك ساعة".

وألقى البابا، اليوم السبت، موعظة في كاتدرائية القديس بطرس بروما وهي شبه خالية.

وبرغم أن الكاتدرائية الضخمة تقع في وسط روما ويمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من الزوار داخلها إلا ان عددا قليلا حضر اليوم من القساوسة والمؤمنين، وجلسوا جميعا متباعدين .

لم يسمح للحجاج، بالحضور إلى الكاتدرائية، بسبب المخاطر العالية للإصابة خلال الطقوس المتعلقة بيوم الجمعة العظيمة أمس.

وتحدث البابا عن النساء اللائي اهتممن بجثة يسوع كما جاء في الكتاب المقدس، قائلا: "كما نشهد نحن اليوم فقد شهدت هذه النساء ماساة معاناة يسوع أمام أعينهن، حيث عشن فاجعة غير متوقعة حدثت بسرعة وهن شهود."

وربط الحبر الأعظم بين ذلك الوقت وبين الوضع الراهن اليوم حيث قال: "كان هذا أحلك الأوقات بالنسبة لهن كما هو حالنا اليوم".

البابا فرنسيس مدينة الفاتيكان ليلة الفصح

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