وزير الإعلام اليمني يدين قرار ميليشيا الحوثي بإعدام أربعة صحفيين

صنعاء - (د ب أ)

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم السبت، بشدة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام أربعة صحفيين كانوا مختطفين في سجونها منذ أكثر من أربع سنوات، حسبما أفاد موقع قناة اليمن الفضائية.

وكانت ميليشيا الحوثي أقرت اليوم بإعدام الصحفيين (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري).

وقال وزير الإعلام إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وإن قرار الإعدام يؤكد تنصل الميليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات، بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

‏ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن جريفيث إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، في تأكيد لما تم الإشارة اليه بأن الميليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.