سفير فلسطين يعلن شفاء المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا بمصر
القاهرة - (أ ش أ):
أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، شفاء الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصيب قبل أسبوع عقب عودته من الخارج مرورا بمصر في طريقه إلى قطاع غزة.
وأكدت السفارة في بيان أن الوضع الصحي للفلسطيني بخير، حيث تحولت نتيجة إصابته بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.
وتتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين، على حد سواء.
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