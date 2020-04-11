أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

سفير فلسطين يعلن شفاء المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا بمصر

07:41 م السبت 11 أبريل 2020
سفير فلسطين يعلن شفاء المواطن الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا بمصر

فيروس كورونا

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، شفاء الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصيب قبل أسبوع عقب عودته من الخارج مرورا بمصر في طريقه إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة في بيان أن الوضع الصحي للفلسطيني بخير، حيث تحولت نتيجة إصابته بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.

وتتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين، على حد سواء.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا فلسطين الجامعة العربية دياب اللوح

الخبر التالى:

موسكو: ليس هذا وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات على الدول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1715143

    عدد المصابين

  • 389374

    عدد المتعافين

  • 103874

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان