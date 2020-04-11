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الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بوباء كورونا

06:24 م السبت 11 أبريل 2020
الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بوباء كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، تخطي الولايات المتحدة معدل أعداد وفيات كورونا المستجد، المسجل في إيطاليا، اليوم السبت، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسجلت الولايات المتحدة، حتى اليوم السبت، 19666 وفاة نتيجة الإصابة بوباء كورونا المستجد، متخطية إيطاليا المسجلة 19468 وفاة بالوباء.

فيما وصلت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، 506008 إصابة، وفقًا لجامعة هوبكنز، التي تجري إحصائًا دوريًا لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيروس كورونا جامعة هوبكنز الأمريكية إيطاليا وفيات كورونا

الخبر التالى:

‏إيطاليا تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19468 والإصابات إلى 152271

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