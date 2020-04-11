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الكرملين: الأسابيع القادمة ستحدد مدى اقتراب روسيا من ذروة تفشي كورونا

04:02 م السبت 11 أبريل 2020
الكرملين: الأسابيع القادمة ستحدد مدى اقتراب روسيا من ذروة تفشي كورونا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأشار بيسكوف - في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وأكد بيسكوف أن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إبقاء الناس في منازلهم ساعدت في تغيير سيناريو النمو الهائل في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت حتى، أمس الجمعة، 13500 حالة و109 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

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ديمتري بيسكوف فيروس كورونا

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