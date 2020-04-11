الصين: نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 94%.. وزيادة صفرية في منشأ الوباء

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا المُستجد في البلاد إلى 94 بالمائة، بما في ذلك مقاطعة هوبي الأكثر تضررًا من الوباء سريع الانتشار، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال فريق للحكومة المركزية الصينية المُشرف على الاستجابة للوباء في هوبي، إن أولئك المُتعافين يضمون أكثر من 89 بالمائة من المصابين في حالة خطيرة وأكثر من 3600 تزيد أعمارهم عن 80 عامًا فما فوق.

وذكر أن 101 مريضا مصابًا في حالة خطيرة أو حرجة يتلقون العلاج في المستشفيات بمدينة ووهان منشأ الوباء الذي انطلق منها إلى العالم، حتى يوم الجمعة، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لعلاجهم، حيث يعاني معظمهم من مشاكل صحية كامنة وكبر السن.

وغادر المستشفيات في البر الرئيسي الصيني إجمالي 70 مُصابًا بعد تعافيهم من الفيروس حتى الآن، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين.

وأفادت اللجنة في تقريرها اليومي، السبت، بأن 77525 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الجمعة.

وحتى أمس الجمعة، تم تسجيل 81953 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-"19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 3339 شخصا بسبب المرض.

بالتوازي، سجّلت هوبي زيادة صفرية مع عدم الإبلاغ عن أية إصابات جديدة، حسبما أعلنت لجنة الصحة المحلية في المقاطعة، السبت.

وسجّلت هوبي حتى يوم الجمعة 673 مريضا بدون أعراض يخضعون للمراقبة الطبية، وذلك بعد استبعاد 19 حالة، بينما تم الإبلاغ عن 17 مريضا جديدا.

وأبلغت هوبي حتى الآن عن إجمالي 67803 حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك 50008 حالات في ووهان.