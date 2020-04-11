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ثلثا الألمان راضون عن إدارة حكومة ميركل لأزمة كورونا

08:23 ص السبت 11 أبريل 2020
ثلثا الألمان راضون عن إدارة حكومة ميركل لأزمة كورونا

أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)
أعرب ثلثا الألمان عن شعورهم بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لاستطلاع للرأي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 66 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع كان رأيهم إيجابيا بشأن استجابة الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.

وشكل هذا زيادة في نسبة التأييد منذ آخر استطلاع أجرى قبل أسبوعين، والذي أعطى خلاله 54 بالمئة من المستطلعة آراؤهم رأيا إيجابيا. وتراجعت نسبة الذين أعربوا عن عدم رضاهم من 38 بالمئة إلى 27 بالمئة في نفس الفترة الزمنية.

ومثل العديد من الدول، اتخذت ألمانيا إجراءات غير مسبوقة لوقف تفشي الفيروس. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا يوم الأربعاء المقبل بشأن إمكانية تخفيف القيود أم لا.

وشمل الاستطلاع 2045 شخصا، خلال الفترة بين 7 و9 أبريل الجاري.

أنجيلا ميركل فيروس كورونا الشعب الألماني

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