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وزارة الطاقة الجزائرية تنفي شائعة إغلاق محطات الوقود

06:19 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وزارة الطاقة الجزائرية تنفي شائعة إغلاق محطات الوقود

محطات الوقود - ارشيفية

الجزائر - (د ب أ)

نفت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، شائعة غلق محطات الوقود، والتي تسببت في طوابير طويلة أمام كافة المحطات اليوم بالعاصمة الجزائرية.
وكشفت أن امتلاء مراكز التخزين بلغ 70 بالمئة في حين كان 60 بالمئة في بداية تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير بالتلفزيون الجزائري أن شركة صينية سلمت 100 جهاز تنفس اصطناعي "كهبة" لسفارة الجزائر في العاصمة بكين وستصل الجزائر في السادس أبريل الجاري.

وحرمت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر اليوم الأربعاء، ما أسمته " صناعة الاشاعة ونشرها وتداولها"، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في هذه الأيام الحرجة التي تعرف انتشارا لجائحة كورونا.
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