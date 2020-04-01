وزارة الطاقة الجزائرية تنفي شائعة إغلاق محطات الوقود

الجزائر - (د ب أ)



نفت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، شائعة غلق محطات الوقود، والتي تسببت في طوابير طويلة أمام كافة المحطات اليوم بالعاصمة الجزائرية.

وكشفت أن امتلاء مراكز التخزين بلغ 70 بالمئة في حين كان 60 بالمئة في بداية تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.