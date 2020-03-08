العراق يسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

وكالات

أعلن العراق، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في مدينتي ميسان وبابل، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد ؛ بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد.

كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم، غلق خمسة منافذ برية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المنافذ هي الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية ومندلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، أنه "تم المباشرة بغلق المنافذ اعتبارا من اليوم ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة 64 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".