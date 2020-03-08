وزير الخارجية يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

القاهرة - أ ش أ

وصل وزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم الاحد إلى العاصمة العراقية بغداد فى اطار الجولة العربية التى يقوم بها حاليا واستهلها بزيارة الأردن حيث سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى .

وقال المستشار احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "استمراراً لمحطات جولته العربية .. وزير الخارجية ⁧‫سامح_شكري‬⁩ يصل الآن إلى العاصمة العراقية ⁧‫بغداد‬⁩ لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية ... ونظيره العراقي ⁧‫#محمد_علي_الحكيم‬⁩ كان على رأس مُستقبليه".

وتشمل جولة شكرى إلى جانب الاردن والعراق كلاً من السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات .

ويقوم الوزير شكرى بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة الدول التى يزورها خلال الجولة.