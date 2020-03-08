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مقتل مسئول أفغاني بارز واثنين من حراسه في هجوم مسلح بكابول

08:54 ص الأحد 08 مارس 2020
مقتل مسئول أفغاني بارز واثنين من حراسه في هجوم مسلح بكابول

الشرطة الافغانية

كابول - (أ ش أ:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد مقتل عضو مجلس إقليم "لوجار" ناصر غيرات على يد مسلحين مجهولين بكابول.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن الحادث وقع في منطقة (كارت إي ناو) بالعاصمة كابول بعد أن غادر غيرات منزله، حيث قام مسلحون بفتح النار على سيارته، مشيرة إلى مقتل إثنين من حراسه أيضا.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن الحادث قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الافغانية كابول وزارة الداخلية الأفغانية هجوم مسلح

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