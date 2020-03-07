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اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية واللاجئين على الحدود مع تركيا

06:46 م السبت 07 مارس 2020
اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية واللاجئين على الحدود مع تركيا

الشرطة اليونانية

أثينا - أ ش أ

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم السبت، بين الشرطة اليونانية والمهاجرين عند الحدود مع تركيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن مجموعة من المهاجرين حاولت تحطيم السياج الفاصل المقام على الحدود بين تركيا واليونان، في سعيهم للعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما قام آخرون برشق عناصر الأمن اليوناني بالحجارة.

وأشارت أن الشرطة اليونانية ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المهاجرين.

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الشرطة اليونانية تركيا اليونان الأراضي اليونانية

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