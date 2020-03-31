السعودية مستعدة لموسم الحج لكن تدعو لـ"التريث" بسبب كورونا

الرياض - (د ب أ)

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن إنه تم الطلب من جميع المعنيين بالحج حول العالم، التريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا الجديد عالمياً، حيث تحرص المملكة على صحة وسلامة الجميع.

وأكد الوزير في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء أن المملكة مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وقال إنه تم رد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة بسبب تعليق العمرة بعد بدء تفشي كورونا.

وكشف وزير الحج والعمرة أن الوزارة تقدّم الرعاية لنحو 1200 معتمر لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب توقف رحلات الطيران.

وأعلنت السعودية في وقت سابق اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد و 110 حالة اصابة اضافية مؤكدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 10 حالات وإجمالي حالات الاصابة إلى 1563 إصابة.