أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 800 ألف والوفيات من 38 ألفا

08:50 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 800 ألف والوفيات من 38 ألفا

فيروس كورونا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تقترب من 800 ألف حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 785 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 38 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 164 ألف حالة إصابة و3170 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 102 ألف حالة إصابة و11591حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81518 حالة إصابة و3305 حالة وفاة.

فيروس كورونا إيطاليا ألمانيا الصين

الخبر التالى:

إندونيسيا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان