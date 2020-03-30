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مقتل 19 من أفراد الامن في هجمات منفصلة بأفغانستان

02:01 م الإثنين 30 مارس 2020
مقتل 19 من أفراد الامن في هجمات منفصلة بأفغانستان

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

لقي 19 على الاقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، حتفهم في حوادث منفصلة بأنحاء البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن 13 على الاقل من أفراد الشرطة وأحد المدنيين، قتلوا في كمين نصبته طالبان مساء أمس الأحد في إقليم تخار. كما أصيب ثمانية آخرون، من بينهم قائد شرطة المنطقة.

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس الاقليم محمد عزام أفضلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قائد الشرطة كان يستضيف حفل زفاف في المنزل عندما تم إخباره بأن طالبان قد نصبت كمينا لقواته.

وأضاف أفضلي أن القائد ذهب مع رجاله لإحباط الهجوم، ولكنهم حوصروا. وقد قتل اثنان من أشقاء العريس في اشتباكات استمرت ساعتين، كما أصيب العريس نفسه.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع إن ستة جنود على الأقل قتلوا في هجوم آخر وقع الليلة الماضية عند نقاط تفتيش أمنية في منطقة أرغنداب بإقليم زابل جنوبي البلاد.

وفي العاصمة كابول، أصيب أربعة أشخاص بعد أن انفجار سيارة مفخخة.

وتستمر أعمال العنف في أفغانستان رغم وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، بالاضافة إلى خطط لإجراء محادثات بين المسلحين والحكومة الأفغانية.

قوات الأمن الأفغانية أفغانستان كابول

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