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نيجيريا تفرض إغلاقًا تامًا على ولاية ومدينتين لمواجهة كورونا

09:50 م الأحد 29 مارس 2020
نيجيريا تفرض إغلاقًا تامًا على ولاية ومدينتين لمواجهة كورونا

فيروس بكورونا بنيجيريا

أبوجا - (د ب أ)

أعلنت نيجيريا، اليوم الأحد، تطبيق قيود على حركة المواطنين وأمرت الشركات والمكاتب بإغلاق أنشطتها في مدينتين رئيسيتين هما لاجوس وأبوجا، وكذلك في ولاية أوجون، الاكثر تضررًا جراء فيروس كورونا، في أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال الرئيس محمد بوهاري، في كلمة بثها التليفزيون الحكومي، اليوم، إن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 11 مساء يوم غد الاثنين وسيستمر لفترة أولية مدتها أسبوعان.

وسجلت نيجيريا حتى الآن 97 حالة إصابة، وأغلقت حدودها بالفعل وعلقت رحلات الطيران المحلي. وكانت نيجيريا أول دولة جنوب الصحراء في أفريقيا تسجل إصابة إيجابية بفيروس كورونا.

وقال بوهاري إنه بينما يتعين تقييد السفر من وإلى الولايات الأخرى، ستظل الموانئ البحرية مستمرة في العمل للتجارة.

فيروس كورونا أبوجا نيجيريا محمد بوهاري

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