سكاي نيوز: فرنسا تقر "علاجا مؤقتا" لفيروس كورونا

أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية بأن الحكومة الفرنسية أقرت استخدام علاج الكلوروكين لعلاء المصابين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بعد أن رفضت استخدامه قبل أسابيع.

ووصفت الشبكة التطور الجديد بأنه أمل جديد لإنقاذ حياة مرضى (كوفيد-19).

ونقلت عن وزارة الصحة الفرنسية تأكيدها أنه يمكن استخدامه، بشكل مؤقت، لإنقاذ المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت سكاي نيوز إن التطورات الأخيرة، تمنح مصداقية لأقوال البروفسور الفرنسي، ديدييه راوول، خبير الفيروسات والأمراض المعدية بمعهد المستشفى الجامعي للأمراض المعدية بمدينة مرسيليا الفرنسية

وسبق للباحث الفرنسي أن أعلن قبل أيام، فعالية الدواء، في التجارب التي أجريت على عدد من المصابين بفيروس كورونا، بحسب تقرير سكاي نيوز.

وقالت الشبكة إن التطورات الأخيرة الخاصة بالفيروس دفعت دولا أفريقية عديدة إلى المبادرة باستخدامه، ضد المصابين بفيروس كورونا، لتفادي انتشاره بين سكانها.

لكن فعالية العلاج الجديد تبقى محل جدل داخل الأوساط الصحية داخل فرنسا، وخارجها، خاصة في ظل عدم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

ويحذر بعض الأطباء من "الآثار الجانبية للعلاج".

وفي انتظار الإعلان عن لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا، يظل علاج الكلوروكين، السلاح الأبرز في وجه فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنح المصابين بصيص أمل، ولو محدود، بإمكانية بقائهم على قيد الحياة، على ما قالت سكاي نيوز.