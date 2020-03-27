إصابة 12 عراقيا بكورونا في أمريكا وبريطانيا وكندا
وكالات:
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، عن إصابة مجموعة جديدة من العراقيين بفيروس كورونا المتحور في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بحسب ما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وقال الصحاف في بيان: "تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في ثلاث دول".
وأضاف، أن "الإصابات توزعت، 5 في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وحالتان في كندا، و5 في بريطانيا".
وأشار الصحاف، إلى أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 32 حالة موزعة على الأردن وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وكندا ولبنان وإيران، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا".
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