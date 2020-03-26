كوريا الجنوبية تسجل5 وفيات و 104حالات إصابة بفيروس كورونا
05:10 ص الخميس 26 مارس 2020
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباءعن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة.
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