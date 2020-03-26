نيوزيلندا تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

سجلت نيوزيلندا 78 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، في أكبر زيادة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 283 إصابة، حسبما قالت مديرة العامة للشؤون الصحية، أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي.

وأوضحت أن 27 مريضا تعافوا من الإصابة بالفيروس ، كما تم إجراء 12 ألفا و683 اختبار للكشف عن المصابين.

ولم تسجل نيوزيلندا أي وفيات بالفيروس حتى الآن.