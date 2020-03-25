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ماكرون يعلن بدء عملية للجيش في إطار إجراءات مواجهة كورونا

10:17 م الأربعاء 25 مارس 2020
ماكرون يعلن بدء عملية للجيش في إطار إجراءات مواجهة كورونا

إيمانويل ماكرون

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، أنه قرر إطلاق عملية للجيش في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إنه أمر ببدء عملية للقوات المسلحة الفرنسية أطلق عليها اسم "الصمود"، موضحا أن الغرض منها يكمن في مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.

كما تعهد ماكرون بوضع وتنفيذ "خطة واسعة خاصة بالاستثمارات في نظام المستشفيات وتحسين ظروف الارتقاء الاحترافي فيه فورا بعد تجاوز هذه الأزمة".

وتُعد فرنسا، الدولة الخامسة في قائمة الأكثر ضحايا لفيروس كورونا، إذ سجلت 1331 حالة وفاة، والسابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ25233 حالة.

إيمانويل ماكرون القوات المسلحة الفرنسية فيروس كورونا الخدمات الصحية

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