انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان
07:09 ص الأربعاء 25 مارس 2020
كابول - (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأربعاء أن مجموعة من الانتحاريين هاجمت مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في كابول.
ولم ترد تفاصيل بشأن الهجوم أو ما إذا كان أسفر عن ضحايا.
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