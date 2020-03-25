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انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان

07:09 ص الأربعاء 25 مارس 2020
انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأربعاء أن مجموعة من الانتحاريين هاجمت مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في كابول.

ولم ترد تفاصيل بشأن الهجوم أو ما إذا كان أسفر عن ضحايا.

وزارة الداخلية الأفغانية كابول انتحاريون

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