انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأربعاء أن مجموعة من الانتحاريين هاجمت مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في كابول.

ولم ترد تفاصيل بشأن الهجوم أو ما إذا كان أسفر عن ضحايا.