شركات الطيران تستغيث بعد تقديرات بخسائر تتجاوز 250 مليار دولار بسبب كورونا

وكالات:

ناشدت شركات الطيران العالمية الحكومات اليوم الثلاثاء، لتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ قطاع النقل الجوي، وذلك بعد أن تضاعفت تقديراتها للخسائر في الإيرادات خلال عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا إلى أكثر من 250 مليار دولار.

وقال ألكسندر دو جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تصريحات نقلتها وكالة رويترز "نحتاج بوضوح تحركا هائلا على نحو سريح وملح للغاية."

وعلقت شركات النقل في أغلب أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقيود السفر التي فرضتها بعض الدول من أجل احتواء الفيروس الذي قتل أكثر من 16 ألف شخص وأصاب قرابة 400 ألف شخص حول العالم.

ويتوقع القطاع الآن توقف حركة الطيران لشهور. وقالت رايان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين، اليوم إنها لا تتوقع تشغيل رحلات في أبريل أو مايو.

ولن تنجو شركات كثيرة من ضربة بهذا العنف لمالياتها. وقالت "إياتا" إنه دون دعم حكومي، يواجه ما يصل إلى نصف شركات الطيران إفلاسا محتملا في الأسابيع المقبلة.

وقال دو جونياك "لدينا أزمة سيولة تأتي مسرعة - لم يعد في (دفاترنا) إيرادات لكن التكاليف مستمرة، لذا نحن بحاجة ماسة إلى بعض السيولة."