بنجلاديش تقرر تعليق حكم السجن الصادر بحق رئيسة الوزراء السابقة

دكا - (د ب أ):

قررت الحكومة في بنجلاديش الإفراج عن رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء، وتعليق حكم السجن الصادر بحقها لمدة ستة أشهر.

وقال وزير العدل أنس الحق في مؤتمر صحفي في دكا إنه تم إرسال مقترح لوزارة الداخلية، يطالب باتخاذ إجراءات ضرورية من أجل الإفراج المشروط لضياء.

ويشار إلى أنه تم حبس خالدة ضياء، التي تترأس أيضا الحزب القومي البنجلاديشي، منذ شباط/فبراير 2018، عقب أن قضت محكمة بحسبها لمدة خمسة أعوام لاتهامها بالتلاعب بأموال مخصصة للأيتام.

وقضت محكمة أعلى درجة بعد ذلك بتشديد الحكم الصادر ضد ضياء.

كما جرى حبسها لمدة سبعة أعوام في أكتوبر 2018 لجمعها أموال من أجل منظمة خيرية من مصادر مجهولة خلال فترة توليها رئاسة الوزراء من 2001 حتى 2006.

وكانت أسرة ضياء / 74 عاما/ وحزبها قد طالبوا بالإفراج عنها لأسباب إنسانية، عقب نقلها لمستشفى حكومي في دكا في أبريل الماضي لتدهور صحتها.

وقال وزير العدل" الحكومة علقت تطبيق حكم السجن الصادر بسجن ضياء لمدة ستة أشهر لأسباب إنسانية، مثلما طلبت أسرتها"، مضيفا أنه سوف يتم السماح لها بتلقي العلاج الطبي في منزلها خلال هذه الفترة.

وأضاف" لن يسمح لها بالسفر للخارج".