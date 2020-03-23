بومبيو يناقش عملية السلام المتعثرة مع الرئيس الأفغاني

كابول - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان.

والتقى بومبيو مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السابق في الانتخابات عبد الله عبد الله.

وقال متحدث باسم الرئيس الأفغاني إن بومبيو وغني ناقشا عملية السلام الأفغانية وضرورة التوصل إلى إجماع بشأن خطواتها المقبلة ، فضلا عن التطرق إلى قضايا سياسية وأمنية.

وكتب عبد الله عبد الله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا إنه التقى أيضا بوزير الخارجية الأمريكي وبحث معه "الحاجة إلى حل الأزمة السياسية الحالية".

وتشهد أفغانستان مواجهة سياسية بين الرئيس الحالي أشرف غني، ومنافسه في الانتخابات عبد الله عبد الله، الذي رفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز غني.

وتأتي تلك المواجهة بين غني وعبد الله بعد أن توصلت حركة طالبان المتشددة لاتفاق سلام الشهر الماضي في الدوحة مع الولايات المتحدة التي تعتزم تقليص عدد قواتها في أفغانستان بعد نحو عقدين من الصراع.

لكن المحادثات بين الحكومة الأفغانية والمسلحين توقفت بسبب قضية تبادل الأسرى، حيث تعيق الخلافات بين قيادات أفغانستان المضي قدما في المحادثات مع طالبان.