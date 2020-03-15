العراق يسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة، أعلنت عن اتخاذ قرارًا يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني "55 لسنة 2020" عقدت مساء اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي"، كما نقلت وكالة "السومرية".

وتابعت الخلية "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها".