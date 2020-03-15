تونس: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 20 حالة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 20 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء الجمعة، حزمة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إغلاق المقاهي عند الساعة الرابعة ظهرا فضلا عن تعليق صلاة الجماعة والجمعة.

وشدد الفخفاخ على ضرورة التزام المواطنين بالعزل الذاتي. وكانت تونس قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أيضا إغلاق كافة حدودها البحرية، علما أنها لا تزال في المرحلة الثانية من انتشار الفيروس.