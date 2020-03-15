مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. إيران: نقترب من "الوباء العام" في مشهد

وكالات:

حذر رئيس بلدية مدينة مشهد الإيرانية، عاصمة محافظة خراسان وثاني أكبر مدينة في إيران، من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المُستجد في البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال محمد رضا كلائي، الأحد، إن "عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا في المدينة بازدياد"، مُضيفًا: "نقترب من الوباء العام في مشهد".

كان مسؤولون إيرانيون حذّروا أمس السبت من أن المدينة التي تُعد وجهة الزيارات الدينية في البلاد، تواجه خطر التحول إلى بؤرة جديدة لـ"كوفيد 19".

وفي وقت سباق، صرّح كلائي أن "الوضع أسوأ بكثير مما توقعناه بالنسبة لتفشي كورونا". وأضاف أن قرار عزل المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، يجب أن اتخاذه من قِبل "لجنة مكافحة" كورونا الحكومية، لكن هذه اللجنة تم استبدالها بلجان أخرى شكلتها القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني.

وسجّلت إيران 97 وفاة جديدة أمس السبت، ما ما رفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي مُتلفز، السبت: "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.