محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا خلفا لمهاتير محمد

أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، اليوم الأحد، بعد أسبوع من الاضطراب السياسي على خلفية استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عين السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، محيي الدين رئيسا جديدا للوزراء، ليصبح، رئيس الوزراء الثامن.

ويرأس محي الدين، البالغ من العمر 72 عاما حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (برساتو).

وجاء تعيينه في أعقاب استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 24 شباط، مما أثار أزمة سياسية التي شهدت سقوط حكومة تحالف الأمل وفقدانها للسلطة الحالية وتغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.