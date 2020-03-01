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ساندرز يهنئ بايدن بالفوز بالانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولينا

06:36 ص الأحد 01 مارس 2020
ساندرز يهنئ بايدن بالفوز بالانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولينا

بيرني ساندرز

نيويورك - (د ب أ):

هنأ السناتور اليساري بيرني ساندرز منافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن على فوزه الحاسم المتوقع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا.

وقال المرشح البالغ من العمر 78 عاما في تجمع حاشد في ولاية فرجينيا "الليلة لم نحقق فوزا في ساوث كارولينا، ولن تكون الهزيمة الوحيدة، أريد أن أهنئ جو بايدن بفوزه الليلة".

ومن المتوقع أن يحل ساندرز، الذي يصف نفسه بانه ديمقراطي اشتراكي، في المركز الثاني في ساوث كارولينا. وبرز ساندرز كمرشح أوفر حظا في المنافسات السابقة في السباق للإطاحة بالرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل.

بيرني ساندرز الانتخابات التمهيدية ساوث كارولينا الحزب الديمقراطي

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