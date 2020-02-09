أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

سي ان ان : الرجل الذي زعم أنه يستهدف ترامب يعاني من اضطرابات عقلية

11:38 م الأحد 09 فبراير 2020
سي ان ان : الرجل الذي زعم أنه يستهدف ترامب يعاني من اضطرابات عقلية

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أكدت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة خارج مبنى البيت الأبيض ألقت القبض على رجل في الخامسة والعشرين من العمر ، وبحوزته سكين اعترف أنه كان يعتزم استخدامها في اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرجل ، ويدعى روجر هيدجبيث ، إقترب من أحد ضباط جهاز الخدمات السرية ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية الهامة ، وأبلغه أنه موجود هنا ، خارج مقر اقامة ترامب ، من أجل إغتياله بالسكين التي كانت بحوزته.

وأشارت الى أن ضابط الخدمة السرية قاموا بمصادرة السكين وتفتيشه ذاتيا ، حيث عثر معه أيضا على جراب مسدس فارغ ، وتم نقله الى المستشفى لإخضاعه للفحص الطبي الذي أثبت أنه يعاني من اضطرابات عقلية ، فضلا عن أنه من المدرجين على قوائم المفقودين المعرضين للخطر في مدينة براندون بفلوريدا التي تبعد عن واشنطن نحو 1500 كيلومترا.

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية دونالد ترامب استهداف ترامب

الخبر التالى:

موسكو: 20 عملية قصف على يد مسلحين في إدلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان