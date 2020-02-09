سي ان ان : الرجل الذي زعم أنه يستهدف ترامب يعاني من اضطرابات عقلية
واشنطن - (أ ش أ):
أكدت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة خارج مبنى البيت الأبيض ألقت القبض على رجل في الخامسة والعشرين من العمر ، وبحوزته سكين اعترف أنه كان يعتزم استخدامها في اغتيال الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن الرجل ، ويدعى روجر هيدجبيث ، إقترب من أحد ضباط جهاز الخدمات السرية ، الذي يتولى حماية الشخصيات الأمريكية الهامة ، وأبلغه أنه موجود هنا ، خارج مقر اقامة ترامب ، من أجل إغتياله بالسكين التي كانت بحوزته.
وأشارت الى أن ضابط الخدمة السرية قاموا بمصادرة السكين وتفتيشه ذاتيا ، حيث عثر معه أيضا على جراب مسدس فارغ ، وتم نقله الى المستشفى لإخضاعه للفحص الطبي الذي أثبت أنه يعاني من اضطرابات عقلية ، فضلا عن أنه من المدرجين على قوائم المفقودين المعرضين للخطر في مدينة براندون بفلوريدا التي تبعد عن واشنطن نحو 1500 كيلومترا.
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