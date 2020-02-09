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مقتل وإصابة 31 شخصا في حادث سير وسط روسيا

10:44 م الأحد 09 فبراير 2020
مقتل وإصابة 31 شخصا في حادث سير وسط روسيا

تصادم حافلة ركاب وسط روسيا

موسكو - (أ ش أ):

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 29 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وعربة شحن في مقاطعة كيميروفو وسط روسيا.

وقالت شرطة المرور الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، إن 29 شخصا تقدموا بطلبات للمساعدة الطبية، والعمل جار لتحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوردت السلطات، أن الحادث وقع إثر فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وسارت في عكس اتجاه السير، ما أسفر عن تصادمها وجها لوجه بحافلة كانت تقل 51 راكبا وتسبب التصادم بمصرع سائق الشاحنة في مكان الحادث وإصابة عشرات من ركاب الحافلة، من بينهم امرأة توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

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حادث سير روسيا تصادم حافلة ركاب

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