الجزائر: مقتل جندي في الهجوم الانتحاري على ثكنة عسكرية

وكالات:

أعلنت السلطات الجزائرية، مقتل جندي في الهجوم الانتحاري الذي وقع قبل منتصب نهار اليوم في منطقة تيمياوين ببرج باجي مختار في أقصى الجنوب الجزائري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المصادر، أن دوي الانفجار سمع من بعيد، لكن التقارير لم تتحدث عما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، حيث أنه وقع في محيط ثكنة تابعة للقوات العسكرية.