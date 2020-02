"علاج إجباري".. الشرطة الصينية تعتقل المصابين بفيروس كورونا (فيديوهات)

كتب - محمد صفوت:

تتسارع وتيرة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المُتفشّي منذ شهرين؛ ففي غضون 24 ساعة وصل الوباء الفيروسي القاتل إلى كوريا الشمالية؛ لتُصبح بذلك الدولة الـ29 التي تُسجل إصابات بالفيروس الجديد.

وارتفع أعداد المصابين بالفيروس الجديد إلى أكثر من 34 ألف شخص حول العالم، وحصد أرواح 723 آخرين، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، عن عدد من مقاطع الفيديو الملتقطة من الصين، خلال مكافحة السلطات الصينية انتشار المرض، التي تظهر تدخل رجال الأمن لمساعدة المسعفين في مكافحة الفيروس الجديد، حيث تلقي القبض عنوةً على المصابين؛ لوضعهم في الحجر الصحي، وتلقي العلاج اللازم.

وتقول الصحيفة البريطانية إن 86 شخصًا على الأقل يموتون يوميًّا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ما دعا الحكومة الصينية إلى شن حملات اعتقال جماعية لمصابي الفيروس والمرافقين لهم أو ممن يسكنون معهم في مسكن واحد.





#Chinese police forcefully capture people from the street who potentially have the #CoronaVirus.



The #Communist gov't's #censorship and lies have simply made a bad situation worse.pic.twitter.com/6v7oHr83mU — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) February 5, 2020

يُظهر مقطع فيديو، يعتقد أنه تم التقاطه في حديقة تشانج تشينج، في إقليم ووهان موطن الفيروس، رجلًا يركض بعيدًا عن مجموعة من رجال الأمن، الذين يحمل بعضهم عصي معدنية كبيرة، وهم يركضون وراءه في شوارع شبه مهجورة.

ويكشف مقطع آخر، يُقال إنه التُقط في سوتشو، يُظهر أن مَن يشتبه في أنهم مصابون بالفيروس الجديد يتم جرّهم من منازلهم، وتستخدم قوات الأمن القوة في بعض الأوقات؛ لإجبار المصابين والمرافقين لهم على الخضوع إلى الحجر الصحي الذي بدأته الصين مع تفشي الفيروس.





#coronavirus

People were asked to stay home and then died at home. Do not tell me Flu’s death rate is higher than Coronavirus. That’s because all the death toll number is 100% fake. How can you trust anything from CCP’s mouth? Prayers to the suffered🙏🙏 pic.twitter.com/cFagMJtBzO — be water (@MingLi85) February 5, 2020

وفي الرابع من شهر فبراير الجاري، ألقت السلطات الصينية القبض على المصور الصيني فانج بين، التقط عددًا من الصور لجثث ضحايا كورونا، ووضعته عنوةً بالحجر الصحي، وحققت السلطات الصينية معه، بعدما أقدم على فعلته خلال زيارته إلى مستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشِّي الوباء.

وحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، فإن المصور الصيني نشر مقاطع فيديو لجولته بين جثث ضحايا كورونا، ورصد 8 جثث في غضون 5 دقائق داخل جولته في أحد المستشفيات، واتهمته السلطات الصينية بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية؛ لتصوير فيديوهات توثّق الوباء في الصين.

وللمرة الأولى، وضعت السلطات في هونج كونج، اليوم السبت، الركاب القادمين على متن رحلات جوية من الصين تحت الحجر الصحي الإلزامي، حيث تشدد إجراءات الدخول إلى المدينة؛ لوقف انتشار الفيروس القاتل.

وتعني الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة، أن المقيمين الذين وصلوا على متن رحلة مؤجلة لشركة طيران هونج كونج من بكين في الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت سيجري عزلهم في منازلهم لمدة 14 يومًا.

وسيسمح لغير المواطنين الذين يحملون تأشيرات تزيد على 14 يومًا بالحجر الصحي في الفنادق.

وقالت حكومة هونج كونج إنها ستستخدم أساور التعقب؛ مثل تلك المستخدمة في الولايات المتحدة كشرط للإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط، والتي تتصل بالهاتف الذكي للشخص المعزول لمراقبة تحركاته. وقد تصل عقوبة المخالف لشروط الحجر الصحي إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 3200 دولار.





Something important to consider! I’ve received several reports when non-infected people are being forcefully taken away as #coronavirus “patients” for reporting the truth on social media. CCP can use quarantine as an excuse to hunt down the dissidents.

pic.twitter.com/k8TsEFEsdt — Max Howroute▫️ (@howroute) February 4, 2020

ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن الحكومة المركزية الصينية أمرت "ووهان" بجمع كل المرضى المشتبه فيهم وأي شخص يعتقد أنه كان على اتصال وثيق به في معسكرات الحجر الصحي الشامل.

وحصد الفيروس الذي يُعتقد أنه ظهر أواخر ديسمبر في سوق لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية في ووهان، وسط الصين، أرواح 723 شخصًا في أنحاء الصين -معظمهم في مقاطعة هوبي التي سجّلت وحدها حتى الآن 699 حالة- بزيادة قدرها 86 حالة وفاة خلال يومَين، وأصاب أكثر من 34 ألفًا على مستوى البلاد.

وقالت مفوضية الصحة الصينية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ حاليًّا 34546 حالة.

كما انتشر الفيروس في نحو 29 دولة منذ اكتشافه لأول مرة؛ ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية. ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين.