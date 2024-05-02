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BBC

1900 معتقل في احتجاجات الجامعات الأمريكية

08:58 م الخميس 02 مايو 2024

احتجاجات الجامعات الأمريكية أرشيفية

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ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه تم اعتقال 1900 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفيما سبق تمكن ضباط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم "الخميس"من السيطرة على موقع معسكر داخل حرم جامعة "يو سي إل أى" في ولاية "كاليفورنيا"،وذلك بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من استدعائهم من جانب مسئولي الجامعة.

و تم إخلاء المخيم من الطلاب وجاري نقلهم من جانب قوات الشرطة إلى حافلات بالقرب من الحرم الجامعي.

وكانت قوات الشرطة الأمريكية قد بدأت في وقت سابق من اليوم في إزالة الحواجز حول الخيام التي أقامها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين داخل حرم جامعة "يو سي إل أى" في ولاية "كاليفورنيا"،واعتقلت عددا من الأشخاص.

وكانت الجامعة قد أصدرت تعليمات قبل ساعات قليلة تطالب فيها الطلاب بإخلاء منطقة "ديكسون بلازا" التي أقيم فيها مخيم للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين،وطلبت الجامعة من الجميع مغادرة المخيم والمناطق المجاورة وكذلك جميع المباني والخيام غير المصرح بها على الفور، حتى إشعار آخر.

وحذرت الجامعة من أن عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون انتهاكا للقانون وقد يواجه المخالفون عقوبات.

يذكر أن عناصر الشرطة قد انتشرت في محيط الجامعة بعد أحداث مؤسفة وقعت الليلة الماضية، قام خلالها مجموعة من المتظاهرين المناهضين للاعتصام المؤيد للفلسطينيين بالهجوم على الطلاب واستخدام رذاذ الفلفل لتفريقهم بالإضافة إلى هدم الحواجز وهو ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

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