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وفاة امرأة أمريكية بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

08:00 ص السبت 08 فبراير 2020
وفاة امرأة أمريكية بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

وفاة امرأة أمريكية بفيروس كورونا في مدينة ووهان

بكين - (د ب أ):

توفيت امرأة أمريكية (60 عاما) إثر إصابتها بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، حسبما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شخصين لم تحدد هويتهما أن المرأة كانت تعاني من أمراض، ويعتقد أن المرأة هي أول شخص أمريكي يتوفى جراء الفيروس.

واقتربت حصيلة ضحايا فيروس كورونا من حصيلة ضحايا فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 800 شخص عالميا في الفترة بين عامي 2002 و 2003 من بين نحو ثمانية آلاف مصاب.

وقد تتجاوز حصيلة كورونا حصيلة سارس اليوم أو غدًا إذا استمر الفيروس في حصد حياة المزيد من الأشخاص بالمعدل الحالي، حيث أعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 حالة وفاة، بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة.​

فيروس كورونا ووهان الصين حالة وفاة

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