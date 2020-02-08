وفاة أول ياباني بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

طوكيو - (د ب أ) :

توفى رجل ياباني يشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية اليوم السبت.

وقالت الوكالة، إن الرجل في الستينيات من عمره دخل المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في مدينة ووهان بوسط الصين، وسيكون أول ضحية ياباني جراء الإصابة بالفيروس القاتل إذا تأكدت إصابته.​